В столичных супермаркетах появятся брендированные полки "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В 256 московских супермаркетах установят брендированные полки проекта "Сделано в Москве", на которых разместят свою продукцию более 100 участников программы. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Жители и гости столицы уже в декабре смогут приобрести в них косметику, бытовую химию, чай, сладости и другие продукты питания московского производства", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства столицы.

Благодаря брендированным полкам, производители смогут повысить узнаваемость, увеличить количество потребителей и простимулировать продажи. Сергунина добавила, что партнером проекта стала крупная торговая сеть, на сайте и в приложении которой также появится данная промокампания.

В число участвующих в данной акции компаний входит организация, производящая более 100 десертов из крафтового шоколада без белого сахара и молока для любителей ЗОЖ. Кроме того, в проекте также участвует член Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Международной федерации торговли эфирными маслами и ароматами (IFEAT), выпускающий косметику из компонентов природного происхождения.

Также в супермаркетах на брендированных полках выставят натуральное мороженое без красителей и ароматизаторов. Его создают из коровьего молока, сливок и сахара с добавлением фруктов, ягод, орехов и бельгийского шоколада.

"Товары московских производителей будут включены в сезонные подборки и предложения торговой сети", – заключила заммэра.

Ранее Сергунина поделилась, что на Московской неделе красоты свою продукцию смогут представить более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных стран. Вход на мероприятие бесплатный.



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