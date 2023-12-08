"Мой район. Обратная связь": дом 1912 года отремонтировали в Пресненском районе Москвы

В Москве завершился капитальный ремонт шестиэтажного жилого дома на Садовой-Кудринской улице. Его возвели в 1912 году в стиле эклектики.

Специалисты уделили особое внимание ремонту исторического фасада. Был восстановлен цоколь, откосы и заменены водосточные трубы. В порядок привели балконы и поменяли отливы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".