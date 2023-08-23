Очистные сооружения появятся для обслуживания электродепо "Аминьевское" в Москве

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Власти одобрили размещение очистных сооружений для обслуживания строящегося электродепо "Аминьевское". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Будущие сооружения хотят установить по адресу улица Генерала Дорохова, земельный участок 5А (ЗАО).

"На свободном земельном участке площадью около 1,6 гектара разрешено разместить очистные сооружения суммарной поэтажной площадью около 2 800 квадратных метров для обслуживания строящегося электродепо", – заявила председатель комитета Анастасия Пятова.

Электродепо "Аминьевское" появится для обслуживания Большой кольцевой линии метро. До этого там находилась промзона.

Ранее стало известно, что специалисты смонтируют почти 4 тысячи световых приборов в отстойно-ремонтном корпусе (ОРК) электродепо "Аминьевское". Площадь депо составляет 36,8 тысячи квадратных метров. Строительство объекта ведется поэтапно.

Строительство электродепо "Аминьевское" планируется завершить к осени этого года