Бочкарев: мостовой переход на станции "Текстильщики" БКЛ метро готов почти на треть

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Строительная готовность мостового перехода на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена составляет 30%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Уже готов монолит подземной части и схода на станцию БКЛ. Параллельно ведутся подготовительные работы и устройство шпунтового ограждения, а также вынос существующих инженерных коммуникаций для интеграции с Таганско-Краснопресненской веткой", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города столицы.

Мостовой переход протяженностью 140 метров пройдет над железной и автомобильной дорогами. Он позволит эффективно распределить пассажиропотоки между двумя линиями метро. Пропускная способность сооружения составит около 20 тысяч пассажиров в час.

Генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков пояснил, что ускорить темпы строительства позволяет применение уникального способа сборки. Благодаря ей уже собраны первые 50 метров нижнего пояса, при этом смонтировано более 100 тонн металла. Всего же специалистам предстоит возвести около 630 тонн металлоконструкций.

Ранее на станции "Аминьевская" БКЛ для пассажиров открыли два новых выхода. Благодаря этому улучшится транспортная доступность нового микрорайона и жилого комплекса рядом со станцией. Для маломобильных пассажиров у выходов разместили лифты.

