На всех турникетах в метро разместили тактильные надписи для слабовидящих – Собянин

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Тактильные надписи для слабовидящих пассажиров разместили на всех турникетах московского метро, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На них нанесен указатель "Вход" шрифтом Брайля. Также такие надписи появились на колоннах экстренного вызова метро и МЦК.



По словам мэра, в настоящее время в столичном метро ходит больше четырех тысяч современных вагонов, оборудованных тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей. На 52 станциях увеличили уровень освещенности. Помимо этого, слабовидящих горожан могут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Собянин напомнил, что с 2014 года в метро под контролем сотрудников центра и Российской школы подготовки собак-проводников воспитали 290 четвероногих помощников. В этом году обучат еще 60 собак.



Также мэр напомнил, что весь подвижной состав Мосгортранса адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров. Для навигации слабовидящих горожан информация на кнопках открытия дверей продублирована шрифтом Брайля.

Кроме того, в городе действует служба "Социальное такси" Мосгортранса. Для получения услуги нужно пройти регистрацию.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году для столичного метро закупят около 300 вагонов самого современного поезда "Москва-2020". В сумме до конца 2025 года поставят свыше 800 российских вагонов.

В составы "Москва-2020", которые будут поставляться в 2024–2025 годах, внесут улучшения. В результате они станут еще более технологичными. Для головных вагонов разработают новый внешний вид, обновят интерьер и установят более современные зарядные устройства.

Вагоны составов сделают удобнее для маломобильных граждан. Пульт машиниста усовершенствуют и выведут на лобовое стекло в кабине проекцию основных характеристик поезда.