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28 ноября, 13:45

Общество

Первые молочные зубы прорезались у маленькой панды из Московского зоопарка

Первые молочные зубы прорезались у маленькой панды из Московского зоопарка

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У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубы. Сотрудники обнаружили их при плановом осмотре.

По словам врачей, детеныш растет и развивается нормально, соответственно возрасту. В настоящее время панде более трех месяцев – как раз в это время начинают резаться молочные зубы. Примерно в полгода они должны сформироваться, и тогда малыш сможет перейти на взрослую пищу – бамбук и овощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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