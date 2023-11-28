Первые молочные зубы прорезались у маленькой панды из Московского зоопарка

У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубы. Сотрудники обнаружили их при плановом осмотре.

По словам врачей, детеныш растет и развивается нормально, соответственно возрасту. В настоящее время панде более трех месяцев – как раз в это время начинают резаться молочные зубы. Примерно в полгода они должны сформироваться, и тогда малыш сможет перейти на взрослую пищу – бамбук и овощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.