Раненого тигра доставили из Хабаровского края в Московский зоопарк

В Московский зоопарк из Хабаровского края доставили самолетом раненого амурского тигра. У животного сложный перелом лапы.

Хищника обнаружили еще в январе в окрестностях поселка Вяземского. Он нападал на собак и представлял опасность для людей. Ветеринары, которые обследовали зверя, решили, что он не сможет жить в дикой природе и самостоятельно добывать пищу из-за травмы. Некоторое время тигр провел в реабилитационном центре на Дальнем Востоке. После этого его доставили в столицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.