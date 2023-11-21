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21 ноября, 07:30

Общество

Раненого тигра доставили из Хабаровского края в Московский зоопарк

Раненого тигра доставили из Хабаровского края в Московский зоопарк

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Раненого амурского тигра из Хабаровска доставили в Москву

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В Московский зоопарк из Хабаровского края доставили самолетом раненого амурского тигра. У животного сложный перелом лапы.

Хищника обнаружили еще в январе в окрестностях поселка Вяземского. Он нападал на собак и представлял опасность для людей. Ветеринары, которые обследовали зверя, решили, что он не сможет жить в дикой природе и самостоятельно добывать пищу из-за травмы. Некоторое время тигр провел в реабилитационном центре на Дальнем Востоке. После этого его доставили в столицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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