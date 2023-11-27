Выставка об императорской семье Романовых пройдет в музее "Царицыно"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" с 9 декабря 2023 по 27 апреля 2024 года пройдет выставка "Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров", которая продолжает серию проектов об императорской семье. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

История императоров будет отражена в нескольких разделах по тематическому принципу, которые будут посвящены таким темам, как рождение, крещение, первые годы жизни, воспитание, военное образование, присяга и прочее.

Гости выставки смогут увидеть вещи, которые принадлежали наследникам престола, а также посмотреть на архивные документы, фотографии и рисунки. Посетителям покажут записные книжки Петра I, которые ранее не экспонировались, тетрадку по чистописанию Павла I и другие увлекательные экспонаты.

Крупнейшие музеи и архивы предоставили сотни предметов и документов для данной выставки. В число этих музеев вошли Государственный Эрмитаж, государственные музеи-заповедники "Царское Село", "Павловск" и "Гатчина", Музеи Московского Кремля, Государственный архив РФ и прочие.

Посетить выставку можно по входному билету в Большой дворец музея-заповедника "Царицыно", купить его можно на сайте музея.

Проведение выставки курирует государственное бюджетное учреждение культуры Москвы "Мосразвитие", подведомственное столичному департаменту культуры.

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