Пятый сезон проекта "Сезонное чтение" откроется в библиотеке имени Некрасова 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пятый сезон проекта "Сезонное чтение" стартует в библиотеке имени Н.А. Некрасова 1 декабря. Он продлится до конца марта следующего года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках проекта гости читальни смогут взять дневник по единому читательскому билету и оставить в нем рецензии на произведения. Также дневники можно будет сдать библиотекарю для участия в финальном этапе конкурса.

При возвращении книги необходимо показать записи и получить за них стикеры. За семь рецензий и собранные стикеры посетителям выдадут в качестве подарка книги от издательств.

Представить собственный читательский дневник можно на основной конкурс проекта. Жюри определит победителей в трех номинациях, куда вошли "Лучшая рецензия", "Лучшая иллюстрация" и "Лучший читательский дневник".

Ранее сообщалось, что в Центральной городской библиотеке имени А. П. Гайдара проведут цикл лекций об архитектуре. 30 ноября в библиотеке состоится лекция "От палат до небоскребов". Участников научат отличать разные архитектурные направления и расскажут о каждом из них подробнее. На лекции 7 декабря москвичам расскажут о необычных столичных объектах, построенных с середины XVIII века.

Между тем 25 ноября в Москве состоится фестиваль "Наследие", посвященный архитектуре, истории и культуре города. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и квизах, посетить книжный салон, послушать лекции, посмотреть фильмы о столице.

В Москве подготовили цикл бесплатных лекций и экскурсий, посвященных космосу