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05 декабря, 14:00

Культура

"Сити": театральные премьеры Москвы

"Сити": театральные премьеры Москвы

"Тайны кино": "Берегись автомобиля", "Место встречи изменить нельзя", "Петровка, 38"

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Команда "Сити" сделала подборку театральных премьер. 26 ноября в Театре Олега Табакова состоялась премьера шоу-спектакля "Атом Солнца". У постановки сразу четыре режиссера: Алена Лаптева, Артур Касимов, Севастьян Смышников, Владислав Миллер. В спектакле много хореографии, акробатики, музыки и даже магии.

Москвичи уже успели оценить спектакль Гарика Сукачева "Сашашишин". В его основе – роман Александры Николаенко "Убить Бобрыкина или история одного убийства", который в 2017 году был удостоен премии "Русский Букер".

Кроме того, горожанам предлагают обратить внимание на спектакль по мотивам пьесы "Лицей. Девятый выпуск" Елены Исаевой. Подробнее – в программе "Сити".

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