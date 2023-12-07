"Тайны нашей эстрады": "Говорят, чудес на свете нет...". Песенная сказка Юрия Энтина

Он сочинил добрых 600 песен, на которых выросло не одно поколение слушателей. И хотя Юрий Энтин чаще писал для кино, все его кинохиты уходили на эстраду. Тем обиднее ему было услышать, что он не может сочинить сугубо эстрадный шлягер.

Кто бросил вызов Юрию Энтину? Ради чего поэт оставил престижную должность, примкнув к советским безработным? И как так вышло, что песни автора детских стихов стали распевать взрослые? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".