В Москве началась подготовка к установке памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Фото: фотохроника ТАСС/Валентин Мастюков

В столице появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

По его словам, памятник будет установлен в парке "Михайловский сад", который находится между улицами Бахрушина и Татарской.

"В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента", – добавил Загрутдинов.

Вес скульптурной части памятника будет составлять 2 700 килограммов, высота бронзовой фигуры – 2,2 метра. Она будет установлена на гранитный постамент.

Помимо этого, специалисты также смонтируют скамью из того же материала. Общая высота памятника составит 3,6 метра.

Михаил Ульянов был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова. Он также сам выходил на сцену множество раз и сыграл порядка 70 ролей в кино. Артист наиболее известен по своим ролям в таких картинах, как "Живые и мертвые", "Мастер и Маргарита", "Братья Карамазовы" и прочих лентах.

В 1966 году Ульянов получил Ленинскую премию за роль Егора Трубникова в фильме "Председатель", а в 1969 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

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