Выставка флорентийской нумизматики XVI–XVIII веков открылась в Пушкинском музее

Фото: pushkinmuseum.art

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) открылась выставка "Кабинет редкостей. Медичи навсегда. Памятники флорентийской сфрагистики и нумизматики XVI–XVIII веков". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"На выставке представлены монеты и произведения медальерного искусства XVI–XVIII веков, связанные с династией Медичи, в том числе медаль 1716 года на кончину пфальцграфа Иоганна Вильгельма II, недавно приобретенная музеем. Экспозицию дополняет портрет Козимо I Медичи, великого герцога Тосканского, работы мастерской Аньоло Бронзино", – сказано в сообщении.

Основным экспонатом будет настольная печать с фигурной ручкой, которой владела ранее династии рода Медичи. Кроме того, в пресс-службе отметили, что все выставленные произведения и вещи продемонстрируют на мероприятии впервые.

Отмечается, что выставка будет проходить вплоть до 24 декабря.

Ранее сообщалось, что 25 и 26 ноября в Музее Паустовского пройдут бесплатные мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия в честь его 48-летия. Добавляется, что выходные можно будет посетить экскурсии по постоянной экспозиции и выставке "Русский язык как чудо". Гости больше узнают о жизни и творчестве Константина Паустовского и русском языке. В сообщении подчеркнули, что вход на мероприятия свободный, нужна регистрация по ссылке.

Очередь выстроилась в Манеж на фестиваль Art Life