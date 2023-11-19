19 ноября, 09:29Город
Бесплатные мероприятия пройдут в Музее Паустовского в его день рождения
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
В последние выходные осени, 25 и 26 ноября, в Музее Паустовского пройдут бесплатные мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия в честь его 48-летия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В субботу, 25 ноября, пройдет семейная интерактивная программа "Музейные истории о старинных вещах". Также начнется акция "Поздравление музею".
В рамках нее желающие смогут записать видеопоздравление, которое появится на официальных страницах музея в социальных сетях. Акция будет проходить в течение двух дней, участники получат памятные призы.
В воскресенье, 26 ноября, заработает творческая мастерская "Заботливый цветок". Ждут всех, кто хочет поучаствовать во флористическом мастер-классе. На нем создадут коллективную открытку для музея.
Добавляется, что выходные можно будет посетить экскурсии по постоянной экспозиции и выставке "Русский язык как чудо". Гости больше узнают о жизни и творчестве Константина Паустовского и русском языке.
В сообщении подчеркнули, что вход на мероприятия свободный, нужна регистрация по ссылке.
Ранее сообщалось, что в туристическом сервисе Russpass появился новый раздел, в котором представлена информация о главных зимних проектах столицы. Как отметил Сергей Собянин, раздел позволит москвичам и гостям города заранее спланировать посещение праздничных мероприятий.
Также женщины с детьми смогут посетить Музей Победы бесплатно в День матери, который пройдет 26 ноября. В частности, гостьи учреждения смогут побывать на экскурсии "Бессмертный подвиг матери" по экспозиции "Подвиг народа".
Новости часа: новый раздел Russpass поможет сориентироваться в зимней программе Москвы
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