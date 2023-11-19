Бесплатные мероприятия пройдут в Музее Паустовского в его день рождения

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В последние выходные осени, 25 и 26 ноября, в Музее Паустовского пройдут бесплатные мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия в честь его 48-летия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В субботу, 25 ноября, пройдет семейная интерактивная программа "Музейные истории о старинных вещах". Также начнется акция "Поздравление музею".

В рамках нее желающие смогут записать видеопоздравление, которое появится на официальных страницах музея в социальных сетях. Акция будет проходить в течение двух дней, участники получат памятные призы.

В воскресенье, 26 ноября, заработает творческая мастерская "Заботливый цветок". Ждут всех, кто хочет поучаствовать во флористическом мастер-классе. На нем создадут коллективную открытку для музея.

Добавляется, что выходные можно будет посетить экскурсии по постоянной экспозиции и выставке "Русский язык как чудо". Гости больше узнают о жизни и творчестве Константина Паустовского и русском языке.

В сообщении подчеркнули, что вход на мероприятия свободный, нужна регистрация по ссылке.

Ранее сообщалось, что в туристическом сервисе Russpass появился новый раздел, в котором представлена информация о главных зимних проектах столицы. Как отметил Сергей Собянин, раздел позволит москвичам и гостям города заранее спланировать посещение праздничных мероприятий.

Также женщины с детьми смогут посетить Музей Победы бесплатно в День матери, который пройдет 26 ноября. В частности, гостьи учреждения смогут побывать на экскурсии "Бессмертный подвиг матери" по экспозиции "Подвиг народа".

Новости часа: новый раздел Russpass поможет сориентироваться в зимней программе Москвы