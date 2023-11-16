Монтаж балдахина над скульптурой "Принцесса Турандот" начался у Театра имени Вахтангова

Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов

Специалисты ГБУ "Гормост" приступили к монтажу балдахина над скульптурой "Принцесса Турандот" около Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщается в талеграм-канале культурного учреждения.

"Сегодня сотрудники ГБУ "Гормост" приступили к монтажу балдахина над скульптурой "Принцесса Турандот". Напомним, в сентябре этого года памятник-фонтан дважды подвергся нападению вандалов, в результате чего скульптурная композиция была значительно повреждена", – говорится в сообщении.

Вместе с этим театр поблагодарил компанию за оперативную работу. До этого предполагалось, что восстановление объекта займет около шести месяцев.

Памятник установили у театра в 1997 году в честь 75-летия со дня первого спектакля "Принцесса Турандот".

В сентябре мужчина забрался на скульптурную композицию "Принцесса Турандот". Скульптура не выдержала и упала вместе с ним. Его госпитализировали с переломами.

Позднее в отношении 23-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело о вандализме. Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности.



"Московский патруль": задержанный рассказал, как сломал фонтан "Принцесса Турандот"