Уголовное дело возбудили против мужчины, сломавшего скульптуру на Арбате

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который залез на скульптуру на фонтане "Принцесса Турандот" на Старом Арбате в Москве и сломал ее. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Вечером 9 сентября 23-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений залез на скульптуру в центре фонтана "Принцесса Турандот" на улице Арбат и сломал ее", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье 214 Уголовного кодекса РФ ("Вандализм"). Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности.

В субботу, 9 сентября, мужчина забрался на скульптурную композицию "Принцесса Турандот". Скульптура не выдержала и упала вместе с мужчиной. Его госпитализировали с переломами.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок затем отмечал, что скульптура не имеет отношения к театру. Она принадлежит ГБУ "Гормост".

Позже стало известно, что мужчина находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести. Пострадавший находится в нейрохирургическом отделении. Дыхание у него регулярное и нормальное.

Реставрация фонтана у Театра Вахтангова может занять полгода