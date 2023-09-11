Врачи рассказали о состоянии упавшего со скульптуры "Принцесса Турандот" мужчины

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мужчина, который упал со скульптуры "Принцесса Турандот" у входа в Театр имени Вахтангова на Старом Арбате в Москве, находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Отмечается, что пострадавший находится в нейрохирургическом отделении. Дыхание у него регулярное и нормальное.

В субботу, 9 сентября, мужчина забрался на скульптурную композицию "Принцесса Турандот". Скульптура не выдержала и упала вместе с мужчиной. Его госпитализировали с переломами.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок затем отмечал, что скульптура не имеет отношения к театру. Она принадлежит ГБУ "Гормост".

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