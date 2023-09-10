Мужчина госпитализирован с переломами после падения со скульптуры на Арбате

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Неизвестный мужчина забрался на памятник-фонтан "Принцесса Турандот" у театра Вахтангова на улице Арбат и упал, сломав часть скульптуры. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

"Неизвестный мужчина забрался на скульптуру у театра Вахтангова на улице Арбат, после чего упал с высоты вместе с изваянием", – указано в сообщении.

Уточняется, что мужчина был госпитализирован с переломами. В столичном главке МЧС заявили, что проводят проверку по данному факту.

До этого стало известно, что ранее судимый мужчина разбил ногой стеклянную створку турникета на станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Инцидент произошел в вестибюле станции.

Не желая оплачивать проезд, злоумышленник толкнул стеклянную створку, предназначенную для входа пассажиров, в результате чего она разбилась.