Мужчина разбил створку турникета на станции метро "Щукинская" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Ранее судимый мужчина разбил ногой стеклянную створку турникета на станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена, его задержали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в 00:25 в вестибюле станции. Не желая оплачивать проезд, злоумышленник толкнул стеклянную створку, предназначенную для входа пассажиров, рассказал источник. В результате этого она разбилась. Сразу после полиция задержала 36-летнего москвича.

Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Сейчас в отношении злоумышленника возбудили дело по статье о вандализме. Суд избрал ему меру пресечения в виде обязательства о явке.

В августе 41-летний мужчина попытался пройти за пассажиром, не оплачивая проезд, и сломал створку турникета. Это произошло на станции "Курская" Московского метрополитена. Уточнялось, что злоумышленник разбил турникет умышленно.