Сломавший фонтан "Принцесса Турандот" в центре Москвы был пьян

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Молодой человек, который сломал памятник-фонтан "Принцесса Турандот" на Арбате в центре Москвы, сообщил, что совершил это в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.

Отмечается, что мужчина взобрался на конструкцию и раскачал ее ночью 28 сентября, после этого объект оказался поврежден. Злоумышленник был задержан на следующий день в Кривоарбатском переулке, им оказался 20-летний приезжий.

В сообщении добавили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Ему может грозить штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы до одного года. Сейчас в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В субботу, 9 сентября, другой мужчина тоже забрался на скульптурную композицию "Принцесса Турандот". Скульптура не выдержала и упала вместе с мужчиной. Его госпитализировали с переломами.

Позднее в отношении 23-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело о вандализме. Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности.

В Москве задержали сломавшего памятник-фонтан "Принцесса Турандот" мужчину