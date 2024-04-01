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01 апреля, 14:15

Культура

"Звезды советского экрана": Геннадий Хазанов

"Звезды советского экрана": Геннадий Хазанов

Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал, почему перестал давать сольные концерты

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В июльском номере журнала "Советский экран" за 1987 год на 17-й странице читатели увидели фото Геннадия Хазанова. Зрители его хорошо знали: персонажи Хазанова, которых он создавал на эстраде, становились, как сегодня бы это назвали, мемами: студент кулинарного техникума, попугай, курортник. Его пародии знали наизусть, после выхода в эфир телепередачи с его монологами люди пересказывали друг другу.

Как школьнику Хазанову удалось раздобыть личный номер телефона великого Аркадия Райкина? Как Леонид Утесов чуть не сорвал свадьбу Хазанова? Какую роль Геннадий Хазанов должен был сыграть в комедии Эльдара Рязанова "Гараж"? Из-за какого монолога юмориста отстранили от выступлений на эстраде? И как он пострадал во время съемок в фильме "Реквием по Филею"? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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