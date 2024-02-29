"Звезды советского экрана": "Чучело"

1983 год. Сентябрьский номер журнала "Советский экран" разместил небольшую заметку о том, что на экраны выходит фильм Ролана Быкова "Чучело". Информации было явно мало, чтоб раскрыть весь замысел режиссера. Он хотел рассказать историю о детской жестокости и о том, что чистота и добро оказываются сильнее не только в сказках.

Читатели и не догадывались, какой эмоциональный взрыв готовит Ролан Быков. Он собирался показать то, о чем говорить в Советском союзе было не принято.

Почему после проб напротив фамилии Орбакайте режиссер поставил три минуса? Из-за чего Наталья Кустинская не хотела, чтобы ее сын снимался в фильме? Почему Ролан Быков грозился убить каждого, кто посмеет войти к нему в монтажную? И какое откровение режиссер написал у себя в дневнике после выхода фильма? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".