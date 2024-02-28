"Звезды советского экрана": "Васса"

Лето 1983 года. В июльском номере журнала "Советский экран" – восторженная рецензия на новый фильм Глеба Панфилова, экранизацию горьковской пьесы "Васса Железнова". В главной роли – жена режиссера и любимица публики Инна Чурикова. На широкий экран картина выйдет уже через пару месяцев, а пока читатели журнала пытаются по рецензии угадать, что приготовил для них супружеский союз Панфилова и Чуриковой.

Как возраст Инны Чуриковой стал спусковым крючком к началу работы над "Вассой"? Какое чудо техники специально изготовили для фильма? Почему после "Вассы" о режиссере Панфилове стали говорить, что он пророк и провидец? И в какой необычной манере ссорились Инна Чурикова и Глеб Панфилов?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".