Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 13:50

Культура

"Звезды советского экрана": "Добровольцы"

"Звезды советского экрана": "Добровольцы"

Выставка "Малая родина" открылась в Московском музее современного искусства

Музей искусств построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве

Сцена-трансформер и новые залы для показов фильмов появятся в кинотеатре "Ударник"

Акцию для родившихся 29 февраля подготовили в Музее Победы

Выставка "Кижи. Небесное послание" в "Коломенском" откроется 29 февраля

Большой театр выступит в Петербурге с программой к 180-летию Римского-Корсакова

В столице начали принимать заявки на летние выступления артистов в парках

"Мой район. Новости": московский кинотеатр "Ударник" отреставрируют к 2027 году

"Сити": выставка "9 комнат, без конца и начала" в Московском музее современного искусства

Осенью 1958 года вся страна готовилась отметить сорокалетний юбилей ВЛКСМ. По случаю праздника в октябрьском номере журнала "Советский экран" разместили фоторепортаж со съемок нового фильма "Добровольцы". Его представлял режиссер Юрий Егоров. Он приоткрыл читателям несколько тайн: рассказал, что сценарий написал знаменитый и любимый публикой поэт Евгений Долматовский и что в картине прозвучат песни на его стихи.

Кого из своих друзей поэт Евгений Долматовский увековечил в фильме? Как песня из "Добровольцев" стала неофициальным гимном молодежи 60-х годов прошлого века? Почему фамилии знаменитой актрисы Нонны Мордюковой не оказалось в титрах "Добровольцев", несмотря на то, что она сыграла в этом фильме свою первую в жизни комедийную роль? И зачем Леонид Быков на съемках доводил себя до обмороков?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика