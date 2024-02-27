"Звезды советского экрана": "Добровольцы"

Осенью 1958 года вся страна готовилась отметить сорокалетний юбилей ВЛКСМ. По случаю праздника в октябрьском номере журнала "Советский экран" разместили фоторепортаж со съемок нового фильма "Добровольцы". Его представлял режиссер Юрий Егоров. Он приоткрыл читателям несколько тайн: рассказал, что сценарий написал знаменитый и любимый публикой поэт Евгений Долматовский и что в картине прозвучат песни на его стихи.

Кого из своих друзей поэт Евгений Долматовский увековечил в фильме? Как песня из "Добровольцев" стала неофициальным гимном молодежи 60-х годов прошлого века? Почему фамилии знаменитой актрисы Нонны Мордюковой не оказалось в титрах "Добровольцев", несмотря на то, что она сыграла в этом фильме свою первую в жизни комедийную роль? И зачем Леонид Быков на съемках доводил себя до обмороков?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".