"Сити": спектакль "Совершенно невероятное событие" поставили в Мастерской Петра Фоменко

Команда "Сити" сделала подборку новых спектаклей и фильмов, которые появятся в столичных театрах и кинотеатрах.

"Совершенно Невероятное Событие" случилось на новой сцене Мастерской Петра Фоменко. Так называется новый спектакль по гоголевской "Женитьбе", который поставили к юбилею писателя. Центральное место в постановке занимает история поиска жениха для Агафьи Тихоновны, девушки из мещанского сословия.

Также можно посмотреть фильмы "Май декабрь" c Джулианой Мур и Натали Портман и отечественное драмеди "Он+Она". Подробнее – в программе "Сити".