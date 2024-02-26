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26 февраля, 14:00

Культура

"Сити": спектакль "Совершенно невероятное событие" поставили в Мастерской Петра Фоменко

"Сити": спектакль "Совершенно невероятное событие" поставили в Мастерской Петра Фоменко

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Команда "Сити" сделала подборку новых спектаклей и фильмов, которые появятся в столичных театрах и кинотеатрах.

"Совершенно Невероятное Событие" случилось на новой сцене Мастерской Петра Фоменко. Так называется новый спектакль по гоголевской "Женитьбе", который поставили к юбилею писателя. Центральное место в постановке занимает история поиска жениха для Агафьи Тихоновны, девушки из мещанского сословия.

Также можно посмотреть фильмы "Май декабрь" c Джулианой Мур и Натали Портман и отечественное драмеди "Он+Она". Подробнее – в программе "Сити".

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