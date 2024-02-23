II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" стартовал в Москве

В Цифровом деловом пространстве в Москве стартовал II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". В программе – 25 фильмов о героях СВО.

По словам генерального продюсера фестиваля Екатерины Яковлевой, эти картины – летопись того, что происходило последние два года. Неповторимые истории, где за каждым кадром стоит человеческая судьба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.