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Новости

23 февраля, 22:00

Общество

II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" стартовал в Москве

II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" стартовал в Москве

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В Цифровом деловом пространстве в Москве стартовал II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". В программе – 25 фильмов о героях СВО.

По словам генерального продюсера фестиваля Екатерины Яковлевой, эти картины – летопись того, что происходило последние два года. Неповторимые истории, где за каждым кадром стоит человеческая судьба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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