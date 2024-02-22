Минпросвещения РФ предложило увеличить общее число часов истории в школах на 136 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения России предложило увеличить общее число часов, которое отводится на изучение истории в школах, на 136 часов – до 476. Соответствующий проект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему документу, рекомендуется изучать историю 340 часов. В Минпросвещения выступили с инициативой увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5–8-х классах при 34 учебных неделях. В 9-м классе предложили отводить на предмет по два часа в неделю.

При этом число часов на изучение обществознания в школах министерство предложило сократить до 34 и изучать этот предмет только в 9-м классе. В настоящий момент в соответствии с учебным планом основного общего образования предмет проходят с 6-го по 9-й классы, а общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136, по часу в неделю при 34 учебных неделях.

В случае принятия приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что выездные сборы планируется проводить для учеников 8-х и 10-х классов в рамках нового школьного предмета "основы безопасности и защиты Родины". Учебный предмет начнут преподавать в российских школах с 1 сентября 2024 года.

До этого министерство просвещения РФ подготовило проект постановления правительства, который устанавливает 1 декабря профессиональный праздник – День математика. Сейчас его отмечают 1 апреля, но он носит неформальный характер и не имеет официального статуса.

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