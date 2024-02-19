Минпросвещения РФ предложило сделать 1 декабря Днем математика

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Министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства, который устанавливает 1 декабря профессиональный праздник – День математика. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник – День математика – и отмечать его 1 декабря", – указано в тексте.

На данный момент День математика отмечается 1 апреля, однако праздник носит неформальный характер и не имеет официального статуса.

Ранее в России утвердили профессиональный праздник преподавателей высшей школы, отныне он отмечается 19 ноября. Приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы подписал глава Минобнауки РФ Валерий Фальков.

Уточняется, что дата праздника приурочена ко дню рождения выдающегося российского ученого и основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.

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