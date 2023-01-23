Путин учредил в России День метростроителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин указом учредил в России День метростроителя, который будут отмечать 2 октября. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября", – следует из документа.

2 октября 1931 года в РФ был учрежден "Метрострой" (с 1932 года – "Московский метрострой". – Прим. ред.) – российская строительная компания, являющаяся подрядчиком Московского метрополитена. Благодаря функционированию компании было построено 193 из 250 действующих станций столичной подземки.

В прошлом году в стране был впервые учрежден День российской анимации. Праздник будет отмечаться ежегодно 8 апреля. Указ подписал президент РФ.

Помимо этого, в 2022 году Путин также учредил День среднего профессионального образования. Праздник призван популяризовать среднее профессиональное образование в стране.

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