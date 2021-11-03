День преподавателя высшей школы будет отмечаться 19 ноября – Минобрнауки РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Профессиональный праздник преподавателей высшей школы будет отмечаться в России 19 ноября. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы. <...> Датой профессионального праздника выбрано 19 ноября", – сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
Отмечается, что дата праздника приурочена ко дню рождения выдающегося российского ученого и основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.
Ранее первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что труд школьного учителя – это не услуга, а служение и миссия, достойная всеобщей благодарности. Он подчеркнул, что система образования должна сделать все необходимое, чтобы российские дети оставались самыми образованными.
Рекордное число российских университетов в этом году попали в список лучших вузов мира
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: