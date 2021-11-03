День преподавателя высшей школы будет отмечаться 19 ноября – Минобрнауки РФ

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Профессиональный праздник преподавателей высшей школы будет отмечаться в России 19 ноября. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы. <...> Датой профессионального праздника выбрано 19 ноября", – сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

Отмечается, что дата праздника приурочена ко дню рождения выдающегося российского ученого и основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.

Ранее первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что труд школьного учителя – это не услуга, а служение и миссия, достойная всеобщей благодарности. Он подчеркнул, что система образования должна сделать все необходимое, чтобы российские дети оставались самыми образованными.

