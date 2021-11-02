Российские вузы смогут продлить обучение в дистанционном формате после 8 ноября

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Российские вузы и научные организации могут продлить обучение в формате самостоятельной и дистанционной работы после 8 ноября, заявили в Минобрнауки РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по окончании режима нерабочих дней вузы смогут проводить сессии и промежуточные аттестации в дистанционном формате.

Ранее в столичном департаменте образования и науки сообщили, что обучение в колледжах и вузах столицы в период нерабочих дней будет проходить в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом.