Почти все российские вузы открыли пункты вакцинации от COVID-19 на своей территории

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Почти все российские вузы открыли мобильные пункты вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ.
"Практически все вузы открыли мобильные прививочные пункты в учебных корпусах или пригласили бригады медиков, чтобы сотрудники и учащиеся могли быстро, просто и безопасно сделать прививку от COVID-19 без перемещения по городу и посещения городских медучреждений", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что решение о переводе студентов на дистанционный режим обучения было принято по просьбам самих обучающихся. Они отметили риск заражения в общественном транспорте по дороге в вуз или домой.
Ранее в столичном департаменте образования и науки сообщили, что обучение в колледжах и вузах столицы в период нерабочих дней будет проходить в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом.
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