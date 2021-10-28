Почти все российские вузы открыли пункты вакцинации от COVID-19 на своей территории

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Почти все российские вузы открыли мобильные пункты вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ.

"Практически все вузы открыли мобильные прививочные пункты в учебных корпусах или пригласили бригады медиков, чтобы сотрудники и учащиеся могли быстро, просто и безопасно сделать прививку от COVID-19 без перемещения по городу и посещения городских медучреждений", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решение о переводе студентов на дистанционный режим обучения было принято по просьбам самих обучающихся. Они отметили риск заражения в общественном транспорте по дороге в вуз или домой.

Ранее в столичном департаменте образования и науки сообщили, что обучение в колледжах и вузах столицы в период нерабочих дней будет проходить в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом.

