Обучение в столичных колледжах и вузах в нерабочие дни будет дистанционным – власти

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обучение в колледжах и вузах столицы в период нерабочих дней будет проходить в дистанционном формате. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские вузы могут перенести каникулы на период нерабочих дней. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Также 90% столичных школьников будут находиться на каникулах. При этом уйти на них учащиеся смогут и с 25 октября, если соответствующее решение примет управляющий совет школы.
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