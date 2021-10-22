Обучение в столичных колледжах и вузах в нерабочие дни будет дистанционным – власти

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Обучение в колледжах и вузах столицы в период нерабочих дней будет проходить в дистанционном формате. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Обучение студентов колледжей и вузов в этот период будет организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские вузы могут перенести каникулы на период нерабочих дней. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Также 90% столичных школьников будут находиться на каникулах. При этом уйти на них учащиеся смогут и с 25 октября, если соответствующее решение примет управляющий совет школы.

