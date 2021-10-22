17:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Каникулы в школах Москвы могут начаться с 25 октября. Об этом РИА Новости рассказали в департаменте образования и науки.
"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. На этот период и так у 90% детей приходятся осенние каникулы. Также по согласованию с управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в департаменте рассказали о работе детских садов в этот период. Для дошкольников, чьи родители работают в период нерабочих дней, будут открыты дежурные группы.
"В детских садах созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны", – говорится в сообщении.
Нерабочие дни в столице с 28 октября по 7 ноября объявил Сергей Собянин. В этот период работу приостанавливают предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа.
Вузы столицы переходят на дистанционное обучение. В частности, с 8 ноября на дистанционку до конца года перейдет Высшая школа экономики.
Каникулы в московских школах могут начаться с 25 октября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: