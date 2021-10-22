Каникулы в московских школах могут начаться с 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Каникулы в школах Москвы могут начаться с 25 октября. Об этом РИА Новости рассказали в департаменте образования и науки.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. На этот период и так у 90% детей приходятся осенние каникулы. Также по согласованию с управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в департаменте рассказали о работе детских садов в этот период. Для дошкольников, чьи родители работают в период нерабочих дней, будут открыты дежурные группы.

"В детских садах созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны", – говорится в сообщении.

Нерабочие дни в столице с 28 октября по 7 ноября объявил Сергей Собянин. В этот период работу приостанавливают предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа.

Вузы столицы переходят на дистанционное обучение. В частности, с 8 ноября на дистанционку до конца года перейдет Высшая школа экономики.

