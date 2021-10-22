ВШЭ перейдет на дистанционное обучение до конца года

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С 8 ноября Высшая школа экономики перейдет на дистанционный формат обучения до конца года. Об этом сообщается на сайте вуза.

Онлайн будут проходить не только занятия, но и сессия.

"Исключение сделано только для занятий, которые невозможно перенести полностью в дистанционный формат. Такие занятия будут проходить в малых группах до 15 человек при соблюдении необходимых мер", – говорится в сообщении.

Дистанционное обучение в учреждении также вводится с 25 по 29 октября, а с 30 октября по 6 ноября в университете объявили самостоятельную работу. При этом отмечено, что в начале ноября могут организовать консультации преподавателей, которые пройдут дистанционно.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве в нерабочие дни (с 28 октября по 7 ноября) будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

