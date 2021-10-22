Вузы РФ могут перенести каникулы на период нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские вузы могут перенести каникулы на период нерабочих дней. Соответствующий приказ главы Минобрнауки Валерия Фалькова опубликован на сайте ведомства.

Учреждениям необходимо определить количество работников, которые будут осуществлять деятельность в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Кроме того, руководители вузов и научных организаций должны перевести обучающихся на самостоятельный или дистанционный режим работы. В первом случае студентов должны обеспечить необходимой методической поддержкой, а во втором – качественной реализацией формата.

Для вузов, которые не находятся в ведении Минобрнауки, данный документ носит рекомендательный характер.

Ранее Фальков отметил, что вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий из-за введения нерабочих дней. Он отметил, что продолжить обучение поможет качество образования.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве в нерабочие дни (с 28 октября по 7 ноября) будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

