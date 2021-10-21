Минпросвещения порекомендовало регионам организовать каникулы в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство просвещения РФ направило региональным органам рекомендации организовать в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября, когда в РФ объявлены нерабочие дни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При крайней необходимости по решению учредителей школ министерство разрешает организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронаврусом.

Отмечается, что во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают.

"Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено все необходимое в части учебного плана", – уточнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

