В России начнут отмечать День преподавателя высшей школы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России может появиться профессиональный праздник преподавателей высшей школы. Соответствующий документ премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил принять в течение месяца. Распоряжение размещено на сайте правовой информации.

"Минобрнауки России принять в месячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника – Дня преподавателя высшей школы", – говорится в сообщении.

В Минобрнауки предложили отмечать День преподавателя высшей школы 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова.

Ранее первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что труд школьного учителя – это не услуга, а служение и миссия, достойная всеобщей благодарности.