В Минпросвещения РФ заявили, что труд учителя является не услугой, а миссией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Труд школьного учителя – это не услуга, а служение и миссия, заслуживающая всеобщей благодарности, заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев РИА Новости.

"Труд учителя и директора школы – никак не услуга, это служение, это почетная миссия, за которую мы все должны быть учителям благодарны", – сказал Бугаев.

Также он поздравил педагогов с Днем учителя, пожелав им более легких, чем в период пандемии коронавируса, условий работы в следующем году.

"Мы все работаем на износ в эпоху, когда изменения захлестывают нас. Коронавирусная инфекция внесла в нашу жизнь очень много сложных, непростых моментов, и родители наших дорогих детей не всегда могут сдержать себя", – отметил Бугаев.

Он подчеркнул, что система образования должна сделать все необходимое, чтобы российские дети оставались самыми образованными.

Ранее Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. На встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года России" он подчеркнул, что это благородный труд.

Президент поблагодарил учителей за работу и тот вклад, который они вносят для страны и для ее будущего. По его словам, труд учителей невозможно переоценить.