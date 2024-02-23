Путин поздравил россиян c Днем защитника отечества

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи! Друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества!", – сказал Путин.

Глава государства отметил, что мы гордимся армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской военной школе, заветам великих полководцев и опыту многих поколений российских воинов.

Путин отметил, что защитники Отечества окружены в России подлинной народной любовью, а преданность стране, святой долг беречь ее и отстаивать свою землю, всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями.

Российский лидер подчеркнул, что в этот день мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм и говорим им сердечное спасибо. Он отметил, что в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира.

Президент заявил, что сегодня участники специальной военной операции сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию. Он назвал их подлинными народными героями, и подчеркнул, что государство будет делать все возможное, чтобы они смогли выполнить поставленные задачи.

"Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству", – сказал Путин.

Глава государства заявил, что в современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и подчеркнул, что мощный потенциал и высокая боеготовность нашей армии и флота являются гарантией безопасности России и ее свободного, суверенного развития.

Он отметил, что РФ продолжает всемерно укреплять Вооруженные Силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. По его словам, доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей "ядерной триады" – почти 100 процентов.

Путин напомнил, что уже начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон", и завершаются испытания других ударных комплексов. Он подчеркнул, что в силах общего назначения РФ также стремится к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой.

По его словам, предприятия ОПК в последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, среди которых высокоточные средства поражения и беспилотные летательные аппараты разного типа, танки, бронемашины, артиллерия, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средства связи и разведки.

Путин отметил, что на очереди – разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере.

Первоочередной задачей глава государства назвал повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений, а также подготовку командиров всех уровней.

"Прочная опора здесь – сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры, смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота", – заявил он.

Президент пожелал защитникам Родины крепкого здоровья и новых успехов, и передал самые теплые поздравления их семьям и близким, тем, кто их любит и ждет, кто является для них надежной опорой в жизни и на службе.

В конце 2023 года Путин заявлял, что в текущих условиях сильно выросла роль ядерной триады – совокупности наземных, морских и воздушных ядерных стратегических сил.

Ранее президент указал, что российское новое вооружение превосходит натовское. По его словам, оборонная промышленность страны показывает внушительные темпы и качество работы. Это он назвал настоящим героизмом со стороны представителей ОПК. Глава государства подчеркнул, что страна старается обеспечить их работу прежде всего финансовыми средствами.



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