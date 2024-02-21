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21 февраля, 21:50

Общество

Синоптик спрогнозировал неустойчивую весну в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Весна 2024 года в столичном регионе ожидается крайне неустойчивой. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на этой неделе прогнозируется оттепель из-за совмещения сибирского антициклона и североатлантического циклона. Как он утверждает, ночью ожидается примерно 0 градусов, а днем – плюс 1–4.

Тишковец добавил, что в Москве также прогнозируются незначительные осадки в смешении с характерной слякотной погодой. Однако он предупредил, что ощущение грядущей весны может быть обманчивым.

"В начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и холодное дыхание Сибири", – объяснил Тишковец.

Он уточнил, что в связи с этим ночью ожидаются морозы до минус 7–12, а в начале марта – до минус 15. При этом, по его словам, днем прогнозируется в районе нуля – минус пяти градусов, что подтвердит статус марта как еще одного зимнего месяца.

"Не даром в народе говорят: "Пришел марток – надевай семеро порток", – заключил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что на протяжении нескольких последующих дней температура в столице будет выше нормы и достигнет плюсовых значений, что говорит о наступлении метеорологической весны. Как он утверждает, температура начнет повышаться с 21 февраля.

Синоптики анонсировали наступление мартовской погоды в Москве на выходных

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