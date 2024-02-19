Россиянам рассказали, какой напиток грозит мужчинам импотенцией и бесплодием

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Частое употребление пива может стать причиной развития бесплодия и импотенции у мужчин из-за солей тяжелых металлов, содержащихся в напитке. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на преподавателя медфака Государственного университета просвещения хирурга Александра Умнова.

По его словам, аналогичные проблемы могут ожидать в том числе женщин. Соли тяжелых металлов в составе пива снижают выработку полового гормона тестостерона, уточнил эксперт.

"Он отвечает за то самое мужское здоровье, влияет на производство сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин. Кроме того, у мужчин при потреблении пива начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны – эстрогены. Это приводит к проблемам с потенцией и увеличению грудных желез", – сказал он.

Умнов добавил, что при употреблении пива по биологическим признакам мужчина превращается в женщину, что в значительной степени влияет на его репродуктивную функцию. В этом случае шанс стать отцом и просто иметь регулярную близость сильно сокращается, подчеркнул хирург. При этом, продолжил эксперт, подобное состояние случается не единомоментно, а достигается годами.

В свою очередь, у женщин после частого употребления пива нарушается гормональный фон, из-за чего появляются проблемы с лишним весом и развиваются гинекологические заболевания. Напиток способен нарушить менструальный цикл, зачастую месячные вовсе пропадают, заключил Умнов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что курение может уменьшить размер полового органа у мужчин. Такая вредная привычка может стать причиной развития атеросклероза и запустения сосудистого русла. Именно это и влияет на размер полового органа, уточнил эксперт.