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22 февраля, 17:00

Общество

"Сити": подборка главных фильмов недели

"Сити": подборка главных фильмов недели

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Команда "Сити" сделала подборку кинолент недели, которые вышли в российский прокат. На шестом месте расположилась советская драма 1968 года "Служили два товарища" с молодым Олегом Янковским в главной роли. На пятом месте – еще одна советская драма "Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой". В основе сюжета – рассказ о том, как дети столкнулись с войной в июне 1941 года.

Четвертое место заняла драма "Командир", основанная реальных трагических событиях 1988 года, когда в Орджоникидзе (ныне Владикавказе) террористы захватили в заложники автобус с детьми. Бронза рейтинга достается драме "Свет" с Еленой Яковлевой в главной роли. Второе место – "Лед 3" с Александром Петровым и Марией Ароновой. А на вершине рейтинга – мелодрама "Он плюс она" с Сергеем Буруновым и Павлом Деревянко.

Подробнее – в программе "Сити".

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