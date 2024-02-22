Столица подготовила культурную программу ко Дню защитника Отечества

Московские культурные площадки подготовили масштабную программу ко Дню защитника Отечества. Запланировано более 440 различных событий. Так, в павильоне "Атом" на ВДНХ пройдут встречи с известными представителями культуры и спорта, а вечером состоится концерт.

Кроме того, в праздничный день изменится график работы социальных учреждений, а все уличные парковки будут бесплатными. Свободно оставить машину в зонах со стоимостью парковки 380 рублей можно будет не только 23, но и 24 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.