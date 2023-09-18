Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершена

"Мой район. Обратная связь": реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершена

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация Сандуновских бань на Неглинной улице

"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтировали на северо-востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": благоустройство северных районов Москвы

"Мой район. Обратная связь": обновление дома в Сытинском тупике в столице

Собянин рассказал о благоустройстве 10 станций БКЛ

На станции "Университет Дружбы Народов" начался монтаж мозаичного панно

Москвичам рассказали о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1

Новый дублер Боровского шоссе в ТиНАО готов на 98%

Движение в столице затруднено на улице Серафимовича

Завершилась масштабная реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах. Здание построили на рубеже 50-х–60-х годов и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Специалисты привели в порядок все корпуса, "Площадь Парадов" и прилегающую территорию. Они восстановили исторический облик фасадов, в том числе уникальные мозаичные панно.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика