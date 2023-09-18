"Мой район. Обратная связь": реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершена

Завершилась масштабная реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах. Здание построили на рубеже 50-х–60-х годов и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Специалисты привели в порядок все корпуса, "Площадь Парадов" и прилегающую территорию. Они восстановили исторический облик фасадов, в том числе уникальные мозаичные панно.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".