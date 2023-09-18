18 сентября, 17:55Город
"Мой район. Обратная связь": реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах завершена
Завершилась масштабная реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах. Здание построили на рубеже 50-х–60-х годов и с тех пор ни разу не ремонтировали.
Специалисты привели в порядок все корпуса, "Площадь Парадов" и прилегающую территорию. Они восстановили исторический облик фасадов, в том числе уникальные мозаичные панно.
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь