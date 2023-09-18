На станции "Университет Дружбы Народов" начался монтаж мозаичного панно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе архитектурной отделки станции "Университет Дружбы Народов" будущей Троицкой линии московского метро начался монтаж мозаичного панно в подземном вестибюле, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Панно будет посвящено дружбе представителей разных народов мира. Центральным элементом композиции станет солнце, символизирующее свет знаний и просвещения, рядом с которым изображены фигуры представителей различных народов и культур.

Площадь панно – 40 квадратных метров. Оно изготовлено из тысяч элементов художественного стекла и смальты в мозаичной технике. Его монтируют на высоте 5–6 метров, для чего в зоне работ установили специальные строительные леса.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что изображение первоначально собрали в мастерской и разделили на несколько разноформатных фрагментов, которые после доставки на стройплощадку монтируют на стену над эскалаторной группой с помощью специального клея для мозаики.

Всего на эту работу уйдет около месяца. На следующем этапе предусмотрена установка в примыкающем к вестибюлю подземном переходе второго панно площадью 130 квадратных метров. Оно должно развить тему дружбы народов – на нем будут запечатлены яркие силуэты крупнейших городов и столиц мира, символизирующие единство всех частей света.

Общая строительная готовность станции оценивается в 80%. Ранее сообщалось, что специалисты приступили к отделке потока платформы на станции "Университет Дружбы Народов". В ходе архитектурной отделки пассажирской зоны начался монтаж подсистем потолка для дальнейшей облицовки металлическими панелями.

Аналогичные панели уже установили на путевых стенах, другие же стены покроют мрамором. Сейчас также идет оформление колонн, пол покрывают сибирским мрамором. Последний готов примерно на 20%.