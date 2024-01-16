Московский дворец пионеров откроет бесплатный лекторий для родителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский дворец пионеров откроет бесплатный лекторий "Родительская среда", в рамках которого психологи, ученые и педагоги обсудят с гостями важные вопросы в области развития и воспитания ребенка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Замглавы департамента образования и науки Москвы Антон Молев рассказал, что на данный момент в программе лектория запланированы 10 встреч. На них специалисты будут говорить с родителями о детях, о будущем и настоящем, о комфортном существовании в родительской среде и многом другом.

"Например, участники обсудят, как подросткам выбрать будущую профессию; как сформировать у ребенка полезные цифровые привычки; как выстроить здоровый семейный рацион. В 2024 году на площадках школ, колледжей и учреждений дополнительного образования столичные психологи проведут и другие мероприятия, которые заинтересуют как взрослых, так и детей", – добавил Молев.

Первые встречи пройдут 24 января. В 18:00 спикером мероприятия выступит детский нейропсихолог Екатерина Галяева, которая расскажет о развитии ребенка с надежной эмоциональной связью с родителями, а также что происходит, если эта связь нарушается, и как ее восстановить.

В 19:00 начнется вторая лекция, на которой с гостями встретится куратор направления "Для мам" в популярной онлайн-фитнес-школе, ведущая подкаста для мам Анастасия Анисимова. Она расскажет о формировании полезных пищевых привычек у детей.

Лекции будут проходить раз в две недели, по средам в 18:00 и 19:00, в малом зале Дворца пионеров. Посещать лекции могут все желающие. Вход осуществляется по предварительной регистрации, которую можно пройти на сайте лектория.

Ранее сообщалось, что семейный форум "Родные – Любимые" пройдет с 19 по 23 января на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ. В первый день работы форума гостей мероприятия ждет праздничный концерт на главной уличной сцене выставки.

Любой посетитель сможет принять участие в мероприятии. Для этого во всех павильонах выставки "Россия" с 20 по 22 января будут проходить семейные дни.