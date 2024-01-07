Более 36 тысяч человек участвовали в проекте "Знание. ВДНХ" в 2023 году – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 36 тысяч человек в 2023 году посетили мероприятия проекта "Знание.ВДНХ". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что в рамках проекта в прошлом году прошло свыше 680 мероприятий. Их разделили на два направления: лекторий и арт-лабораторию ВДНХ.

"Большая часть лекций известных ученых и экспертов была на темы искусства и культуры", – сказал Собянин.

Гости смогли посетить концерты джазовой и экспериментальной, фолкмузыки и этномузыки, которые прошли на крыше павильона "Рабочий и колхозница" и в музее "Слово".

Также в рамках арт-лаборатории прошли спектакли с артистами студии театрального искусства и театральные спецпроекты. В образовательной части программы специалисты уделили внимание космосу и авиации, в частности гости смогли лично встретиться с космонавтом Еленой Серовой.

"В 2024 году будет такая же интересная и насыщенная культурно-образовательная программа", – анонсировал мэр Москвы.

Он напомнил, что эта бесплатная образовательная программа была запущена в 2016 году. Проект объединяет ведущих специалистов – ученых, исследователей, экспертов из разных областей искусства и наки.

Ранее стало известно, что только за летний сезон проекта "Знание. ВДНХ" было организовано свыше 140 мероприятий. В них приняли участие более 8,5 тысячи человек.

Жителей и гостей Москвы приглашают на фестиваль "Путешествие в Рождество".