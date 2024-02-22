Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ подготовил праздничную программу к 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ подготовил праздничную программу к Дню защитника Отечества. Гостей ждут VR-полеты, светотехнические шоу и интерактивные викторины, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что каждый день в павильоне проходит свыше 40 сеансов VR-полета. Всего же с момента открытия аттракциона после реконструкции в ноябре 2023 года посмотреть на уменьшенную в 400 раз столицу с высоты полета на вертолете смогли более 9,5 тысячи человек.

Павильон откроется в 10:00, а уже в 10:15 начнет работу популярный аттракцион. Чтобы совершить трехминутный виртуальный полет над уникальным макетом столицы, нужно предварительно зарегистрироваться на специальном терминале. Запись открывается в начале каждого часа. На другие мероприятия регистрация не потребуется.

Кроме визуального сопровождения, во время полета гости смогут прослушать небольшую информационную справку о просмотренных достопримечательностях.

Помимо этого, 23 февраля для гостей павильона каждые 30 минут с 11:00 и до 19:30 будут транслировать пятиминутные светотехнические шоу различной тематики – музыкальные, познавательные и развлекательные.

Ранее стало известно, что на ВДНХ 23 февраля ждут всех, кто интересуется российской историей. Бесплатные мероприятия начнутся с 12:00, большая их часть состоится в павильоне № 19.

Помимо этого, телебашни РТРС включат праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества в 39 городах России. Например, башни в Новосибирске, Якутске, Грозном, Сочи, Мурманске и других городах продемонстрируют эмблему Вооруженных сил РФ, георгиевскую ленту, камуфляжную расцветку, салют.

В Музее Победы подготовили праздничную программу к 23 февраля