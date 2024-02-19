"Почта России" изменит график работы отделений 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все отделения "Почты России" в День защитника Отечества, 23 февраля, работать не будут, кроме круглосуточных: они продолжат обслуживать жителей в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там добавили, что 22 февраля почтовые отделения будут работать на час меньше. В сам праздник почтальоны не будут доставлять письма и печатные издания. Пенсии и пособия они принесут по графику, который согласуют с региональными отделениями Соцфонда РФ. А 24 февраля почтовые отделения начнут работать по обычному графику.

До этого Сергей Собянин рассказал, что 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. Однако 25 февраля начнет действовать режим воскресенья, то есть платными останутся улицы с фиксированными тарифами – 380 и 450 рублей в час.

Отделения "Почты России" в Москве не будут работать 23 февраля